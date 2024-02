Giorgio Armani, fiori d'inverno: messaggi di grazia e speranza

É una donna che sboccia nel freddo come un fiore, lieve e presente, quella proposta dallo stilista per il prossimo autunno inverno

La collezione donna di Giorgio Armani per il prossimo autunno inverno è un messaggio di grazia e di speranza , connesso all’energia e alla forza della natura, al ciclo vitale del pianeta.

Ad aprire la sfilata di Giorgio Armani, tra gli eventi più attesi e importanti di questa Milano Fashion Week, è Gina Di Bernardo, donna profondamente armaniana, volto intramontabile delle campagne pubblicitarie tra gli anni ’80 e ’90. La palette di questa nuova collezione è una gamma di blu notturni, di neri intensi, di verdi scuri, che appaiono però sempre luminosi, tattili: per il bagliore dei velluti, del raso e delle sete tecniche, per l’intensità del bouclé in morbida lana e dei ricami.



I fiori punteggiano, aggiungono ulteriore luce, colorano, accompagnati da libellule ricamate, anch’esse simbolo di speranza. La silhouette, verticale e leggera, è composta da giacche con maniche svasate, lunghi cappotti, pantaloni liquidi. Di sera gli abiti lunghi e preziosi disegnano una figura slanciata e poetica. La visione è impalpabile e vibrante: una donna che sboccia nel freddo, con ai piedi sneaker o stivali bassi, sempre lieve e presente.