19 febbraio 2024 00:00

Moda: Sienna Miller e lo stile boho alla conquista di Milano

Un nuovo punto di partenza. Tra le novità di questa Fashion Week di Milano, pronta ad aprire i battenti, c'è la prima sfilata di Twinset all'interno del calendario ufficiale. Lo show è in programma proprio nella giornata di apertura della settimana della moda donna dedicata alle collezioni per il prossimo autunno inverno, martedì 20 febbraio.



Il fashion show del brand, fondato a Carpi nel 1990, si terrà all'interno dei Frigoriferi Milanesi. Sarà un tributo al suo Dna, da sempre sinonimo di una femminilità dal côté bohémienne, esemplificata alla perfezione dalla testimonial di questa stagione, Sienna Miller, ritratta da Daniel Jackson su un rooftop con vista sullo skyline di Londra.



A raccontare questi 34 anni di stile, costruiti sempre in perfetto equilibrio tra la femminilità dei pizzi e il carattere "edgy" di biker e pantaloni in pelle, saranno altrettante uscite in passerella, in uno show che prende a prestito la numerologia per distillare la sua essenza. A disegnare la collezione è la direttrice creativa Lara Davis. "Si sta creando uno spazio per i brand portatori di una moda elegante e di qualità, con prezzi accessibili - spiega Alessandro Varisco, Ceo di Twinset -. I tempi sono maturi dal punto di vista delle opportunità".