05 maggio 2024 11:16

Moda: Roma ricorda Renato Balestra tingendosi del suo iconico blu

Blu Balestra. Roma ha acceso alcuni dei suoi luoghi simbolo nel colore iconico che ha caratterizzato le creazioni di Renato Balestra. Il grande couturier, uno degli artefici dell’alta moda italiana, avrebbe compiuto cent’anni il 3 maggio scorso. Scomparso il 22 novembre 2022, era nato a Trieste, altra città che gli ha reso omaggio illuminandosi di blu. Stabilitosi a Roma con il suo atelier sin dagli anni Cinquanta, l'omaggio della Capitale è stato il simbolico riconoscimento a un grande artista, ambasciatore e precursore del made in Italy. Il blu Balestra ha illuminato i luoghi in cui era solito presentare le sue collezioni: piazza del Campidoglio, la scalinata di Trinità dei Monti e Porta Pinciana (via Veneto).