17 marzo 2024 19:09

Moda: nuovo spazio per il brand italiano del “lusso discreto”

Nel segno di un’eleganza intramontabile. Il brand italiano del “lusso discreto” rafforza la propria presenza internazionale con l’apertura di un nuovo spazio in Germania, a Monaco. Riprende ed evolve l’estetica delle boutique Herno, rielaborata per riflettere l’evoluzione e la crescita del marchio, il flagship store appena inaugurato nel pieno centro storico della città bavarese.



Uno spazio esclusivo e accogliente, il cui styling è pensato per dialogare con le collezioni ed esplorare l’idea di total look secondo Herno. Protagonisti sono i capi, che coesistono con elementi architettonici in equilibrio e armonia. L’iconico gancio è sostituito e reinterpretato da grucce di legno di frassino con inserti in pelle appese su tool di acciaio e plexiglass. Ampi soffitti, archi a tutto sesto, ambienti luminosi, grazie a un sofisticato sistema di illuminazione che completa l’esperienza sensoriale. Menzione speciale per l’utilizzo di tre pietre che riportano alla territorialità italiana: la pietra Matera, il Calacatta oro venato e la pietra piasentina.