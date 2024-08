© Ufficio stampa | In Italia per la presentazione del suo nuovo film "Horizon - An American Saga", Kevin Costner ha scelto Pardo Yachts per una breve crociera tra Calabria, Sicilia e Isole Eolie

© Ufficio stampa | In Italia per la presentazione del suo nuovo film "Horizon - An American Saga", Kevin Costner ha scelto Pardo Yachts per una breve crociera tra Calabria, Sicilia e Isole Eolie