20 dicembre 2023 17:09

Gli occhiali "per tutti" compiono 10 anni: la festa è a tavola

Il rituale "sacro" delle famiglie romagnole. Elogia la tradizione della sua terra d'origine, un brand "per tutti" che ha spento le sue prime dieci candeline. Ha compiuto, infatti, dieci anni Saraghina Eyewear, marchio made in Italy. La ricorrenza speciale viene celebrata con un’ironica campagna, che ritrae una delle tradizioni più sentite e amate in Romagna: quello della tavola domenicale, imbastita puntualmente a festa e che dona sorrisi e attimi di gioia a bambini, adulti e nonni. Gli scatti ritraggono, infatti, una famiglia riunita intorno a una tavola imbandita e ricca di cibo: piadine con la saraghina (la sardina in romagnolo), cappelletti in brodo, tagliatelle al ragù tutto fatto in casa e, per concludere, una torta, che in questo caso riporta due candeline accese con il numero 10, gli anni appunto del brand. Ogni commensale indossa il proprio paio di occhiali della nuovissima collezione, adatta a tutti e per tutti, caratterizzata da montature dal design audace, colori vivaci e festosi in combinazioni divertenti e uniche. Gli occhiali Saraghina Eyewear sono concepiti come fossero uno stile di vita: leggeri come un bacio tra le cabine al mare, morbidi come un bombolone in spiaggia all’alba, colorati come una balera del liscio, rotondi come la vita in Romagna.