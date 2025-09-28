Logo Tgcom24
1 di 17
© IPA | CNMI Sustainable Fashion Awards: Shailene Woodley, presentatrice della serata al Teatro alla Scala di Milano
LA NOTTE PIÙ GLAMOUR

CNMI Sustainable Fashion Awards, da Armani a Zegna: tutti i premiati

Assegnati al Teatro alla Scala i prestigiosi riconoscimenti alla visione e all’impegno di personalità e realtà nella moda che stanno facendo la differenza

28 Set 2025 - 16:09
