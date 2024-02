Formula 1, scendono in pista un brand italiano e un nuovo team

La gamma di articoli creati da Piquadro per Visa Cash App RB Formula One Team è accuratamente studiata e progettata per venire incontro alle diverse esigenze dei piloti e dei membri del team , con specifiche tipologie di zaini e trolley, tutti realizzati con materiali e tecnologie altamente performanti. "Siamo onorati di essere partner del Visa Cash App RB Formula One Team perché sentiamo una forte affinità di valori con la squadra e condividiamo l’impegno incessante nella ricerca per il raggiungimento di standard sempre più alti di tecnologia e prestazioni" dichiara Marco Palmieri, fondatore e Presidente di Piquadro. "Realizzare prodotti che siano all'altezza del compito di accompagnare Daniel Ricciardo, Yuki Tsunoda e il resto del team nei loro viaggi ci appassiona. Nello stesso tempo ci mette di fronte a una sfida che di proposito affrontiamo per dare un'idea ben precisa di qualità e affidabilità a chi acquista i nostri prodotti".

Sulla Formula 1 2024

"Con un calendario di 24 gare che ci porta in quattro continenti, la Formula 1 è uno sport in costante movimento che mette sempre tutti e tutto sotto una grande pressione" commenta Peter Bayer, CEO di Visa Cash App RB Formula One Team. "Ogni membro del team effettua tra i 50 e i 70 voli all'anno e sapere di poter contare su Piquadro per bagagli resistenti, funzionali e costruiti per durare è una preoccupazione in meno quando guardi fuori dal finestrino dell'aereo e vedi la tua borsa sulla pista al caldo bollente o sotto la pioggia, in attesa di essere imbarcata. La funzionalità è estremamente importante, ma altrettanto importante è il design e l'artigianalità che sta dietro al bagaglio. Lo stile italiano è qualcosa che ci sta molto a cuore". Con questa partnership Piquadro conferma il suo legame con il mondo dello sport che lo vede da dieci anni al fianco della Federazione Italiana Sport Invernali.