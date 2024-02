Festival di Sanremo 2024, una settimana di eventi imperdibili

Dalla moda al divertimento: in programma sessioni di armocromia, fashion talk e tanto altro ancora. Le iniziative gratuite da non perdere

In programma sessioni di armocromia, fashion talk, giochi con tanti premi da vincere e tanto altro ancora. Vediamolo nel dettaglio, giorno per giorno.

The Mall Sanremo: una settimana di eventi imperdibili - The Mall Sanremo Fashion Van

The Mall Sanremo Fashion Van, per l'intera settimana della kermesse, ospita le sessioni di armocromia di Ferdinando Schetty (prossimi appuntamenti: il 9 e il 10 febbraio dalle ore 11 alle 13) e i fashion talk di Luigi Giaretti (7 e 8 febbraio dalle ore 16 alle 17). Nello specifico, il fashion influencer commenta i look degli artisti in gara, alternando gli "in" - e forse qualche "out" - a interviste in città, dove ognuno viene invitato a dire la propria sugli outfit visti sul palco dell’Ariston.



Spazio anche al gioco, con la Ruota della Fortuna, per vincere divertendosi. Tra i premi in palio, t-shirt, cappellini, tote bag con logo e sorprese per tutti i concorrenti. Supportando ancora una volta la bellezza e le tradizioni del territorio, il luxury mall è anche sponsor dell'esposizione "Il Festival Si Mostra", che celebra i 70 anni di televisione e i 100 anni di radio. Un viaggio interattivo tra gli abiti che hanno fatto la storia della kermesse. La mostra, aperta al pubblico, è stata allestita al Forte Santa Tecla, dove The Mall Sanremo è presente, nella sala Cannonieri, con The Mall Sanremo VIP Lounge, uno spazio per rilassarsi e sfidare gli amici con giochi da tavola e calcio balilla.



Infine, menzione speciale per The Mall Sanremo Radio Village che, organizzato in sinergia con il Comune di Sanremo, fa vivere on air e in prima persona il fermento e le emozioni della settimana più attesa dell’anno. Per partecipare alle attività gratuite, è necessario inviare una mail a: sanremo@themall.it (fino a esaurimento posti).