Festa della mamma: idee regalo top moda e beauty (anche low cost)

Festa della mamma 2024: le idee regalo per dirle "grazie"

Per la Festa della mamma 2024, moda e beauty si confermano gli ambiti più apprezzati e gettonati per "andare sul sicuro". Tra le proposte, spiccano i capi dedicati e i "must have" di stagione, gli occhiali da sole "cult" e le novità viste in passerella, i nuovi prodotti per una più efficace e mirata routine di bellezza per viso, corpo e capelli. Per emozionare, stupire, esaudire desideri.