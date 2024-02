Ferrari: gli occhiali per gli amanti della Rossa e della F1

Le Rosse in pista per il Gp del Bahrein. Sulla griglia di partenza anche due nuove collezioni eyewear dedicate agli appassionati di motori

Le Ferrari pronte a tornare in pista per il Gran Premio del Bahrein, che segna il via del campionato mondiale 2024 di Formula 1.

Gucci donna autunno inverno 2024: i best look dalla sfilata

Luisa Spagnoli sfilata autunno inverno 2024: i "best look"

Paris Fashion Week, sfilata Dior FW24-25: i best look



A proposito del marchio Ferrari Le linee continuative Ferrari e Scuderia Ferrari, accanto alla proposta Ray-Ban per Scuderia Ferrari, presentano una selezione diversificata di occhiali da sole e da vista più ampia ed eterogenea. I due progetti in licenza, realizzati in partnership con EssilorLuxottica, puntano su modelli luxury e montature premium, alto design e silhouette sportive e performanti, proprie degli scenari delle corse.



La linea Ferrari Sinonimo di lifestyle, eleganza ed eccellenza artigianale, la linea Ferrari proietta la narrazione estetica del brand oltre i confini della Formula 1, guardando al contesto urbano e metropolitano attraverso volumi generosi e forme sinuose, in materiali nobili e pregiati. Gli elementi connotanti delle montature riflettono i codici estetici delle collezioni moda, creando un continuum stilistico.



Leggi Anche Occhiali da sole uomo: dedicati alla Ferrari due pezzi da collezione

Il Cavallino Ferrari Spicca, su ogni modello, il Cavallino Rampante, simbolo di passione, conquista ed espressione di sé. La selezione primavera estate 2024 include costruzioni in titanio made in Japan, modelli rifiniti con inserti di pelle e silhouette in acetato di alta gamma.La scelta dei materiali rispecchia il tratto sottile, sofisticato e ultra-leggero di un prodotto che si arricchisce di profili audaci, impunture selleria, lenti in cristallo e cromie ricercate come il nero, il rosso, le texture havana e le nuance naturali.

La linea Scuderia Ferrari Nasce e si sviluppa sulle piste della Formula 1, evocando il Dna della Rossa e l’adrenalina delle competizioni su quattro ruote, la linea Scuderia Ferrari. Le costruzioni evocano il mondo delle corse e l’energia del paddock portando in primo piano i concetti di funzionalità e flessibilità. Le forme diventano più sportive, ergonomiche e aerodinamiche, prediligendo caratteristiche tecniche e materiali ad alta tenuta e resistenza come l’iniettato e la gomma. Le mascherine avvolgenti e le costruzioni geometriche esplorano una palette di toni saturi e colori accesi, mixati con dettagli gialli o rossi e con lenti dall’effetto specchiato e cangiante che rimandano alla passione per la velocità e per la performance avanzata.



Ferrari: Italia Lo scudetto Ferrari campeggia sulle montature come rappresentazione dei valori chiave dell’innovazione, dell’estetica e della tecnologia applicata all’artigianalità. Il pubblico di riferimento è quello degli appassionati del mondo delle corse e dei circuiti, con un forte senso di appartenenza alla community globale della casa di Maranello, particolarmente attenti alla prestazione, alla qualità e alla capacità di tradurre il patrimonio leggendario del brand in prodotti con elevate credenziali di eccellenza e avanguardia.