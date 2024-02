Fashion Week: Emporio Armani veste le donne di luce e di stelle

Intimissimi Uomo, maglie e t-shirt: tutti i "must have"



Questa collezione Emporio Armani è un omaggio a un cielo notturno luminoso, trapunto di stelle, governato da una luna splendente. La palette è fredda e vibrante: la domina il nero, unito alle sfumature del malva, dell’ultravioletto, del verde giada, del grigio che d’inverno percorrono il firmamento quando il sole è ormai tramontato.



È una donna che ha la tipica libertà istintiva di Emporio: porta i pantaloni sotto l’abito vaporoso che per lei è una camicia, riscopre il cappotto dalle forme ampie e avvolgenti, il gilet di tessuto o di crochet. Indossa tute, pantaloni sciolti che si chiudono al fondo. I colori scuri sono un invito a giocare con le texture: ciré lucidi, lane lavate e opache, lane compatte e lucide, e poi la tridimensionalità degli jacquard materici e delle eco pellicce di maglia multicolore. La silhouette è avvolgente, con le spalle in evidenza.



Il percorso culmina la sera, in un tripudio di riflessi metallici, ricami di astri e lune e catenelle di strass. Il vortice di polvere di stelle è accompagnato da scarpe basse, borse grandi e capienti o piccole come oggetti di design, bijoux come segni di luce che decorano e maxi fiori notturni appuntati sul bavero.