Emmy 2024, Jeremy Allen White: il look in bianco vince e convince

“Avevo difficoltà a credere in me stesso”. Gli Oscar della tv suggellano il momento d’oro per l’attore, premiato ancora per “The Bear”

Emmy 2024: premiato come Miglior attore non protagonista, sempre per “The Bear”, Ebon Moss-Bachrach, che nella serie recita al fianco di Jeremy Allen White come cugino problematico

Sul red carpet degli Emmy l’attore americano, classe 1991, ha sfoggiato un’elegantissima giacca da smoking bianca. Si è portato a casa il premio come Miglior attore protagonista in una serie comica. In “The Bear” interpreta Carmen “Carmy” Berzatto, chef che gestisce una paninoteca di Chicago precedentemente di proprietà del suo defunto fratello. “Sono così orgoglioso e pieno di gratitudine - ha detto sul palco, ricevendo il premio -. Grazie a tutti coloro che mi sono stati vicini, soprattutto lo scorso anno. Grazie per aver creduto in me quando avevo difficoltà a credere in me stesso”. E non è tutto qui: Jeremy Allen White ha recentemente vinto per la stessa serie anche due Golden Globe e due Critics Choice Award.