Dwyane Wade cuore d'oro: tutte le ragioni per amare l'ex star Nba

Questo 42enne nato a Chicago ma cresciuto dal padre a Miami, emerso da un contesto difficile grazie alla passione per il basket , che lo ha portato nell'empireo delle star dell'Nba, non è soltanto un personaggio da copertine ma un uomo di profonda umanità, sempre pronto a conseguire nuovi traguardi .



A Dwyane Wade il prossimo autunno verrà addirittura intitolata una statua. L'annuncio è arrivato dalla sua ex squadra, i Miami Heat, che ha voluto così celebrare il suo inserimento nella Hall of Fame del basket. In quella occasione Dwyane, che ha giocato ai massimi livelli dell'Nba per sedici anni, ha chiamato accanto a sé sul palco il padre, Dwyane Wade Sr., per ringraziarlo di essere stato per lui un punto di riferimento fondamentale.



Questo ex campione della palla a spicchi, che si è ritirato nel 2019 dalla carriera sportiva, oggi è anche autore best seller nella classifica del New York Times, imprenditore, produttore, papà e filantropo. Si serve, infatti, della propria piattaforma per promuovere la giustizia razziale e l'uguaglianza Lgbtq+ attraverso la Wade Family Foundation, associazione che sostiene le comunità più svantaggiate e bisognose.



E non è tutto qui. Dwyane Wade è anche un'icona di stile. Prosegue a gonfie vele il suo sodalizio con Versace. In veste di testimonial dell'eyewear della maison, presta il proprio volto nelle immagini e nei video realizzati per i modelli da sole e da vista dell'ultima collezione uomo. In uno dei filmati, si racconta anche attraverso alcuni oggetti a cui è particolarmente legato, condividendone le storie. Tra questi, l'anello del suo primo campionato Nba vinto, una fotocamera e una foto della figlia Kaavia.