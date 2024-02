Dune - Parte Due: l'orologio speciale che vedremo nel film

A progettare questo orologio speciale, in una collaborazione esclusiva con Legendary Entertainment e Warner Bros. Pictures, è Hamilton, presenza storica a Hollywood con segnatempo comparsi in oltre 500 film e serie tv. A differenza delle precedenti collaborazioni, per cui il brand nato in Pennsylvania nel 1892 aveva selezionato pezzi già esistenti ed esplorato negli archivi, la realizzazione di questo modello esclusivo per il mondo di Dune ha richiesto un approccio diverso.



Su desiderio del regista Denis Villeneuve, Hamilton ha lavorato infatti a fianco di una delle maestranze del film, il prop master Doug Harlocker (ovvero dell'incaricato che si occupa di procurare tutti gli oggetti di scena), per creare un orologio per un mondo che sfida le regole di quelli tradizionali. Senza informazioni pregresse sulla funzione del dispositivo ma guidati dalla storia del romanzo "Dune" di Frank Herbert e dalla visione dello stesso Villeneuve, i designer del brand sono riusciti a creare uno strumento resistente e in stile "Fremen", ovvero perfettamente in linea con i misteriosi abitanti del pianeta Dune, conosciuto anche come Arrakis.



Il design unico di questo "Desert Watch" è stato, inoltre, d’ispirazione per due modelli proposti sempre da Hamilton, in edizione limitata e in concomitanza con l'arrivo della pellicola nelle sale italiane. Presentano entrambi un quadrante blu luminoso che ricorda gli occhi blu dei Fremen. Il primo, il Ventura Bright, include un pulsante che riproduce le linee blu luminose del design del quadrante del segnatempo che compare nel film. Il secondo, il Ventura Edge, ha una cassa angolare rivestita in PVD nero opaco e un display digitale sempre di colore blu, che imita gli elementi in rilievo visti nell'esemplare di scena. Entrambi sono accompagnati da una confezione celebrativa da collezione.

