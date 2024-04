Intimo, Diletta Leotta: "I capi che trovo sexy da rubare a lui"

Un legame speciale

Diletta Leotta ha ripercorso con Tgcom24 la storia di un legame speciale, quello con Intimissimi Uomo, marchio del gruppo Oniverse a cui è legata dal 2019. "Negli anni abbiamo lanciato tante campagne. Tra queste, sono legatissima agli spot tv, perché li trovo super divertenti, sono riusciti a trovare una narrazione giocosa con un linguaggio moderno, nel quale mi rispecchio molto. Oltre alla collaborazione professionale, mi sono molto affezionata alla linea Uomo, che trovo super comoda anche per il pubblico femminile. In casa indosso spesso le t-shirt e anche i completi in generale: mi danno un comfort impagabile nella vita di tutti giorni".





Cosa è super sexy rubare dall'armadio di lui secondo Diletta Leotta

Sicuramente t-shirt e tute. "Non solo per stare in casa - aggiunge la conduttrice -. Se, ad esempio, scelgo uno styling più over spesso mi affido alla linea Intimissimi Uomo. In generale, trovo che non ci sia nulla di più cool di un jeans e una t-shirt da uomo addosso. Anche i boxer non sono da sottovalutare per le donne: regalano una comodità assurda e li trovo anche sexy".