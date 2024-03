L'incredibile bellezza di Deva Cassel, musa per moda e beauty

Astro in ascesa.

Deva Cassel non ha ancora vent'anni ma ha tutte le carte in regola per conquistare il mondo. Già super modella per le maison più prestigiose, corteggiatissima dai brand più noti, è ora arrivato l'annuncio da parte di una delle maison più importanti, che la proietta direttamente nell'Olimpo delle nuove dee.