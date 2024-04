Design Week e moda: una capsule di felpe pop e t-shirt "parlanti"

Una capsule per la Design Week di Milano 2024 In occasione della Design Week, Fay ha presentato il suo progetto in collaborazione con Pietro Terzini, che ha saputo fare delle parole il suo segno distintivo. Classe 1990, laurea in architettura e master in marketing, i messaggi di questo creativo viaggiano nei modi più diversi: dall'arte alla pubblicità, dai post su Instagram (a seguirlo oltre 548mila follower) fino a questa capsule di abbigliamento.



Una filosofia di vita Terzini è considerato una delle personalità artistiche più amate dalla Gen Z e sui social. A contraddistinguere la collaborazione con Fay, la scritta "Big dogs don't bark" (letteralmente: i cani grandi non abbaiano) e il profilo di un cane Terranova, elemento identitario del brand. Una collezione che segna una comunanza di valori, la visione di chi non vuole stravolgere gli schemi ma dare una lettura contemporanea, nuova e "non urlata".



L'arte (e la moda) per veicolare messaggi "Quello che faccio funziona nella misura in cui è semplice, per cui cerco di togliere livelli di complessità - spiega Pietro Terzini -. Vorrei che le mie creatività - che siano un foglio, un quadro, un prodotto - arrivino al maggior numero possibile di persone, e che parlino alla gente. Una cosa funziona davvero quando viene fotografata, postata. Mi piace pensare di dare uno strumento alternativo per comunicare, per veicolare un messaggio".