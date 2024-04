Design Week 2024: un'esperienza imperdibile tra moda e design

Tra installazioni e progetti speciali

Da non perdere le esposizioni installate nel seminterrato dello showroom. Ad accogliere per prima i visitatori, quella caratterizzata dalla simulazione artistico-prospettica di un labirinto di porte vetrate di legno consunto, che ne rappresentano il perimetro e orientano il percorso. Ogni angolo del gomitolo d’arte immaginato da Marras è presidiato da camicie da notte ricamate a mano, in lino risalente agli anni Venti e Trenta del secolo scorso. Appese a una gruccia, sono attraversate da un cavo elettrico e, al loro interno, custodiscono lampade che scendono dal soffitto fino ad altezza d'uomo. Suggestioni, quelle delle lampade e delle porte vetrate, che hanno ispirato già in passato Antonio Marras nella realizzazione di 200 lanterne e 150 "Orfanelle", confezionate in collaborazione con gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Napoli in occasione di “Napoli Contemporanea 2023. Open. L’arte in centro” e della mostra “Nulla dies sine linea” esposta alla Triennale di Milano.