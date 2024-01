Sci alpino, Coppa del Mondo a Cortina: come incontrare le azzurre

Valentino, sfilata a Parigi: i best look “Le Ciel 20.24”

Fashion Week Parigi: Dior Men Winter 2024, i best look

Giorgio Armani Privé: i best look della sfilata a Parigi

Chanel Haute Couture Spring Summer 2024: i best look



Cortina ospita un evento che è omaggio e celebrazione dello sport e delle eccellenze italiane, di cui è da sempre portavoce Falconeri. L'incontro con le atlete azzurre viene ospitato, infatti, nello store del brand, in corso Italia 93. Appuntamento sabato, 27 gennaio, dalle ore 17 alle 19. Sofia Goggia, Federica Brignone, Marta Bassino, Roberta Melesi, Laura Pirovano, Monica Zanoner, Nadia e Nicol Delago e Teresa Runggaldier accoglieranno appassionati, visitatori e semplici curiosi all'interno del negozio, allestito per l'occasione con un tappeto rosso.



Talento e passione, un connubio che da sempre caratterizza Falconeri, il brand di Oniverse specializzato nella creazione di maglieria in cashmere di altissima qualità, che da anni supporta i campioni della FISI – Federazione Italiana Sport Invernali. Una sponsorizzazione trasversale, di tutte le discipline invernali, riconfermata anche per la nuova stagione sportiva.