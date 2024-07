È il compleanno del bikini: i modelli top di Kendall Jenner

Tuttavia, si hanno tracce dei primi bikini già dall'epoca romana. Alcuni mosaici rinvenuti in una villa a pochi chilometri da Piazza Armerina, in Sicilia, ritraggono delle atlete in costumi due pezzi. In origine, dunque, non veniva indossato per andare al mare o prendere il sole, bensì per dedicarsi ad attività sportive, all'atletica, alla danza.