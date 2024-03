Moda, collant primavera 2024: idee e trend per gambe in primo piano

I collant protagonisti dell'outfit

Ogni collant è pensato come un elemento unico che, in vista della bella stagione, completa e rifinisce il look con tonalità gentili. Si va delle nuance pastello, dal crema al rosa, fino ai grandi classici intramontabili, blu e nero. Tra le novità del momento, Calzedonia propone anche un'ampia selezione di collant nude, impreziositi da dettagli e accessori brillanti, che vanno ad arricchire l'offerta dei modelli continuativi, disponibili in undici tonalità naturali differenti.