Sin da giovanissimo nell’azienda di famiglia Herno, fondata dal padre Giuseppe nel 1948, Claudio Marenzi ha da sempre improntato il suo lavoro al forte radicamento al territorio (Lesa, la sua città, e la sponda piemontese del Lago Maggiore), passando per il suo posto del cuore, il versante est del Monte Rosa e i siti produttivi della Sicilia. Da sempre convinto della necessità di tutelare il territorio e la sua filiera produttiva, è intervenuto con azioni di salvaguardia atte a preservare il patrimonio naturalistico rendendo, già dal 2010, l’azienda Herno completamente autonoma energicamente ed investendo in macchinari a basso impatto ambientale. È, inoltre, vicino alle amministrazioni locali per il sostegno a progetti di promozione e valorizzazione ambientale, ad associazioni per progetti diversi, culturali e artistici, di sostegno per cure specialistiche di malattie dell’infanzia, di formazione con istituti scolastici, professionali e sportivi.