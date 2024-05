Chanel, look giovani e infradito: sfilata in terrazza a Marsiglia

Dove si è svolta la sfilata di Chanel?

La maison ha presentato la nuova collezione Cruise a Marsiglia, cuore pulsante del Mediterraneo e crocevia di culture, sulla terrazza della Cité Radieuse progettata da Le Corbusier e che ospita il MaMo, museo di arte contemporanea: “Marsiglia è una città che mi mette in contatto con le mie emozioni – ha spiegato la direttrice creativa Virginie Viard –. Ho cercato di catturarne il potere di attrazione, la sua boccata d'aria fresca e di trasmettere l'energia che regna lì. E non si potrebbe chiedere niente di meglio, come sfondo per una sfilata, della Cité Radieuse”.