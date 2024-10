Chanel, l'eleganza assoluta: i look della sfilata a Parigi

La collezione prêt-à-porter per la primavera estate 2025 è un omaggio alle donne che si sono liberate dallo sguardo ingombrante della società, proprio come Gabrielle Chanel. Questo "volo" è dedicato a loro. Il pensiero corre a Colette, cara amica di Mademoiselle, artista del music-hall e figura letteraria, ma anche al movimento dei Garçonne, che ha segnato gli anni Venti, les Années folles, alle aviatrici che hanno fatto sentire la propria voce e contribuito a cambiare le mentalità. Ecco allora, in passerella, i giubbotti da aviatore con colletti arrotondati "à col Claudine" (o alla Peter Pan), le tute da volo in faille bianca o nera, gli abiti con inserti a forma di cravatta tono su tono, le uniformi con colletti bianchi, i total look in tweed rosa o blu, la maglieria pastello, le gonne nere lavorate a maglia. Menzione speciale per le scintillanti scarpe platform. Rivisitando i codici della maison, il team di creativi dell’ufficio stile - lo Studio de création -, offre una collezione nei colori del giorno, della notte e del cielo.