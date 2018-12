É il momento più magico dell’anno, con il suo carico importante di bilanci e previsioni. É quello in cui si tira una riga sul vecchio e ci si prepara ad accogliere il nuovo. Il Capodanno segna, di fatto, uno scatto verso il futuro. Tempo di aspettative e desideri, è puntualmente accompagnato da una sensazione di attesa e di fiduciosa speranza per ciò che ancora deve realizzarsi. Che si abbiano in programma party esclusivi o cene più raccolte, ecco una selezione delle proposte viste in passerella per sognare e andare incontro al 2019 …

Capodanno, è tempo di desideri: i look per accogliere il 2019 Giorgio Armani Privé Showbit-Mondadori Portfolio 1 di 30 Giorgio Armani Showbit-Mondadori Portfolio 2 di 30 Giorgio Armani Privé Showbit-Mondadori Portfolio 3 di 30 Giorgio Armani Showbit-Mondadori Portfolio 4 di 30 Giorgio Armani Privé Showbit-Mondadori Portfolio 5 di 30 Hermès Showbit-Mondadori Portfolio 6 di 30 Valentino Showbit-Mondadori Portfolio 7 di 30 Saint Laurent Showbit-Mondadori Portfolio 8 di 30 Saint Laurent Showbit-Mondadori Portfolio 9 di 30 Dolce & Gabbana Showbit-Mondadori Portfolio 10 di 30 Dolce & Gabbana Showbit-Mondadori Portfolio 11 di 30 Dolce & Gabbana Showbit-Mondadori Portfolio 12 di 30 Dolce & Gabbana Showbit-Mondadori Portfolio 13 di 30 Dolce & Gabbana Showbit-Mondadori Portfolio 14 di 30 Bottega Veneta Showbit-Mondadori Portfolio 15 di 30 Givenchy Showbit-Mondadori Portfolio 16 di 30 Kenzo Showbit-Mondadori Portfolio 17 di 30 Kenzo Showbit-Mondadori Portfolio 18 di 30 Alexander McQueen Showbit-Mondadori Portfolio 19 di 30 Alexander McQueen Showbit-Mondadori Portfolio 20 di 30 Alexander McQueen Showbit-Mondadori Portfolio 21 di 30 Dior Homme Showbit-Mondadori Portfolio 22 di 30 Dior Homme Showbit-Mondadori Portfolio 23 di 30 Dior Homme Showbit-Mondadori Portfolio 24 di 30 Dior Homme Showbit-Mondadori Portfolio 25 di 30 Balmain Showbit-Mondadori Portfolio 26 di 30 Roberto Cavalli Showbit-Mondadori Portfolio 27 di 30 Roberto Cavalli Showbit-Mondadori Portfolio 28 di 30 Giorgio Armani Showbit-Mondadori Portfolio 29 di 30 Giorgio Armani Showbit-Mondadori Portfolio 30 di 30 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

GLI OUTFIT PER FARE FESTA - Nero ed elegante, l’abito lungo da sera per lei e lo smoking per lui sono i grandi classici, impossibile sbagliare. Le più giovani possono optare anche per mini dress e modelli dalle lunghezze più corte. Sempre indicate mise lucenti e scintillanti. Piume, tessuti cangianti e olografici sono tra i trend di stagione. Le signore possono giocare, inoltre, con abiti scultura, concedendosi piccoli sfizi (e sfarzi), come colli esagerati e giochi di volute. Via libera anche a scollature più importanti (sempre facendo attenzione a non scadere nella volgarità) e a tacchi vertiginosi (se non fanno soffrire in modo eccessivo tutto il tempo).



‘LAST BUT NOT LEAST’ – Infine, non va assolutamente dimenticato di indossare qualcosa di rosso. Così vuole la tradizione, per propiziare la buona sorte. Borse, scarpe, bracciali, altri dettagli e accessori: oltre all’intimo, rifiniscono il look e accompagnano l’ingresso del nuovo anno all’insegna della grinta e dell’energia. Tanti auguri!