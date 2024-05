Cannes 77, Palma d'Oro all'eleganza: i più belli sulla Croisette

Tra la Montées des Marches e il Grand Théâtre Lumière è tutto un susseguirsi di abiti scuri e giacche dai revers a lancia. Ma non solo. Osa più di tutti Chris Hemsworth , che spezza il predominio del nero con una giacca bianca sul red carpet e un completo rosa per la conferenza stampa. Smoking e papillon: più istituzionali gli outfit di Pierfrancesco Favino , membro ufficiale della giuria e tra i protagonisti del film "Il conte di Montecristo" di Alexandre de La Patellière e Matthieu Delaporte, presentato fuori concorso. Impeccabili gli altri belli super fotografati in Costa Azzurra: Louis Garrel , Lucien Laviscount, James Franco, Matt Dillon, Omar Sy.

Dal formale al casual chic

Questa 77esima edizione del Festival del cinema più glamour vede Xavier Dolan presidente della giuria della sezione Un Certain Regard. Elegantissimo e incline alle mise classiche, l'attore e regista canadese ha optato anche per scelte più informali e contemporanee. Menzione speciale, infine, per gli outfit di Kevin Costner. La star di Hollywood ha portato sulla Croisette "Horizon", saga western sulla conquista del West nel 1860 divisa in quattro film. E una ventata di casual chic e freschezza: giacche morbide e camicie in lino, polo a mezza manica a coste, t-shirt in cotone, pantaloni chino. I colori: sabbia, verde alloro, denim, blu, bianco e alabastro.