Brad Pitt, cena romantica con Penélope Cruz: come nasce un amore

Le due star insieme sul set per una campagna moda a ispirata a un celebre film francese e dedicata a una borsa iconica

È la domanda che Penélope Cruz rivolge alla cameriera del ristorante di un hotel a Deauville. Al tavolo con lei, per una cena romantica, c'è Brad Pitt. In uno scenario di bellezza assoluta, le due star internazionali recitano omaggiando uno dei film francesi più amati, in una campagna moda all'insegna del sogno e della magia dell'innamoramento, dedicata a una borsa iconica.



Brad Pitt e Penélope Cruz nel nuovo film di Chanel Brad Pitt e Penélope Cruz, nel video diretto dal duo Inez & Vinooh, recitano alcune delle scene più famose del film "Un uomo e una donna", Palma d'oro a Cannes nel 1966 e due premi Oscar nel 1967. Il capolavoro di Claude Lelouch ambientato a Deauville, luogo caro a Gabrielle Chanel, ha fatto anche da ispirazione per l'ultima sfilata della maison, dedicata alla presentazione della collezione prêt-à-porter autunno inverno 2024-2025.



Il film esplora una delle emozioni più grandi della vita: l'innamoramento. Un'opera che esprime sensualità: la leggendaria scena della spiaggia, l'orizzonte a perdita d'occhio, il mare in eterno movimento che lambisce Deauville, la cittadina balneare francese dove Mademoiselle Chanel aprì una boutique di cappelli nel 1912 e dove presentò le sue prime creazioni haute couture nel 1913.



Nel film originale, la protagonista Anouk Aimée indossava la sua borsa Chanel, la sua preferita anche fuori dallo schermo, proprio nelle scene in cui scoppia l'amore con l'altro protagonista della pellicola di Lelouch, Jean-Louis Trintignant. Questa campagna moda, fotografata e diretta da Inez & Vinoodh, ripete alcune sequenze originali del film con Penélope Cruz, stella del cinema mondiale e ambassador della maison, e Brad Pitt, attore di culto che, con molta delicatezza, interpreta un uomo un po' scoraggiato e timido. Protagonista delle sequenze, l'iconica borsa Chanel e il suo fascino impeccabile, che la rende così unica e desiderabile.

Adagiata sul tavolo del ristorante di un albergo, tra l'uomo e la donna, questo modello entrato nel mito simboleggia tutto ciò che dà il coraggio di affermare i propri desideri più profondi. Suggella un momento unico e speciale, esprime l'audacia di una scelta e l'assoluta libertà. Borsa da giorno e da sera, è per tutta la vita e da tramandare alle generazioni future. Collezione dopo collezione, appare in innumerevoli varianti di colore, forma e materiale. Nel corso degli anni, innumerevoli designer le hanno reso omaggio, rafforzandone lo status di icona.



“Avete camere disponibili?”. Nel film originale è Jean-Louis Trintignant a porre questa domanda. In questo vivace remake, è Penélope Cruz a rivolgerla alla cameriera, interpretata da Rianne Van Rompaey.



