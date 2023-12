Borse: silver o gold, la "puffy bag" da trovare sotto l'albero

Tra le borse da trovare sotto l'albero, per celebrare il Natale e i momenti più magici dell'anno, ha la sua collocazione ideale la nuova icon bag di LiuJo, LaPuffy, nome che evoca non solo la sensazione tattile e istintiva di stringere, ma anche un sentimento di affetto e sicurezza verso le persone a cui si vuole bene: perché è proprio in un abbraccio che ci si sente liberi di essere se stessi e, al tempo stesso, protetti.



In un dialogo armonioso tra forme curvilinee e geometrie definite, questa borsa è realizzata in una morbida nappa che conferisce un aspetto imbottito e, al contempo, alleggerisce le forme. Tra gli elementi distintivi, la grande broche "LJ" posizionata sul fronte. È disponibile in due misure e in diversi colori. Per le Feste, spiccano in particolare l'oro, l'argento e il nero.



"La borsa per ogni donna è una compagna di avventure, dalla quotidianità al viaggio, dal giorno alla sera, per cui abbiamo voluto pensare a un modello che possa accompagnarla sempre - ha spiegato Marco Marchi, Ceo e fondatore di Liu Jo -. LaPuffy vuole rappresentare con la sua morbidezza quella sensazione tattile ed emotiva di calore e di affetto che solo un abbraccio sa regalarti". Sempre più sensibile alla sostenibilità e alla responsabilità sociale, il brand presenta un accessorio che non è solo una borsa ma anche portavoce di una visione e di un impegno: quello di continuare a contribuire alla diffusione di modelli di produzione e consumo sempre più attenti all’ambiente. Liu Jo LaPuffy è infatti una "Better Bag", realizzata secondo un'accurata selezione dei materiali e dei fornitori, attuando una scelta anche dei singoli dettagli capace di sostenere un’economia circolare.



In aggiunta, attraverso le sue ultime campagne di comunicazione, Liu Jo ha raccontato di come solo insieme si possa sognare e vivere le proprie singole e speciali unicità. Il brand ha iniziato già da un paio di stagioni un percorso volto a stabilire una connessione tra individualità e moda, slegandosi dalla mera apparenza, per approfondire un discorso che ha soprattutto a che fare con l'espressione di sé.