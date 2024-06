I modelli "must have" da sfoggiare sempre, non solo in spiaggia, puntano su pietre nere, perle bianche e applicazioni specchiate applicate sui top e sugli accessori corredati, come le cinture. Sono creazioni che Calzedonia ha concepito per i party, perfette da indossare anche con blazer, shorts e gonne e pensate per accompagnare dall’aperitivo in spiaggia alle serate speciali. Questa edizione speciale è disponibile in pezzi limitati e in due momenti distinti della stagione, nei negozi selezionati del brand e online.