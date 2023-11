Albero di Natale, cristalli e gioielli: le decorazioni più chic

Sono decorazioni dall'inconfondibile bellezza quelle realizzate in questo materiale di straordinaria lucentezza ed eleganza, ispirate al mondo dei gioielli e disegnate per accendere l'immaginazione nel periodo più magico dell'anno.

La luce dei cristalli per un albero di Natale all'insegna del sogno e della meraviglia.

Natale 2023, Swarovski: le proposte per addobbare l’albero



I cristalli delle decorazioni per l'albero di Natale riproducono i soggetti più amati e tradizionali: stelle e angeli, agrifogli e campanelle ma anche personaggi che evocano il mondo delle fiabe e allegri animaletti. Un magico mix prezioso e splendente, da disporre anche al centro della tavola per le Feste o su mensole e credenze per dare all'ambiente un tocco di gioia e di spensieratezza.