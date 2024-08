Alain Delon ineguagliabile seduttore: lo stile ha segnato un’epoca

Nato nei pressi di Parigi, a Sceaux, l’8 novembre 1935, Alain Fabien Maurice Marcel Delon, questo il nome completo, ha legato il suo fascino impareggiabile ad alcuni capolavori divenuti pietre miliari della storia del cinema, da “Rocco e i suoi fratelli” a “Il Gattopardo”, passando per “L’eclisse”, La piscina”, “Nouvelle vague”, Decine di interpretazioni, che hanno segnato una carriera eccezionale. Tuttavia, non ha mai autorizzato alcuna biografia ufficiale.



A imitarlo ci hanno provato in molti, senza ovviamente riuscire ad avvicinarsi al suo carisma. Dai jeans e cardigan over agli impeccabili smoking sui red carpet, dalle giacche Principe di Galles ai pullover girocollo, dalla camicia bianca a quella in seta paisley, dal foulard al posto della cravatta agli stivaletti Chelsea, che abbinava con ogni look. Alain Delon è stato la sintesi perfetta tra l'eleganza raffinata e il casual. Ha rapito il cuore delle attrici e di innumerevoli spettatrici. “Tutto quello che ero all’inizio, lo sono ancora – ha dichiarato in passato nel corso dei un’intervista – e lo devo alle donne”.