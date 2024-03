Abiti da cerimonia: i più belli celebrano l'arte e la femminilità

Abiti da sogno, per un matrimonio (e non solo)

Vestiti da cerimonia come opere artistiche, che raccontano una storia di grazia e sartorialità, quelli della collezione primavera estate 2024 di Atelier Emé. Dall’impalpabile tulle ai pizzi ricercati, è realizzata con grande attenzione ai dettagli, rispettando i canoni di artigianalità ed eccellenza che distinguono il brand. Infuse con un tocco di fantasia, queste nuove proposte evocano un senso di meraviglia ultraterrena, con due diversi temi a dar vita al mood dei capi.





Come vestirsi per andare a un matrimonio?

Il primo tema, “Supernatural Escape”, è ispirato a un viaggio onirico, alla forza della natura e ai paesaggi mitologici. I colori hanno tonalità naturali, dalle sfumature blu e verdi dell’acqua ai toni rosei più terrosi. Le stampe sono floreali e botaniche, dall’allure antica, mentre le pietre colorate ton sur ton arricchiscono le creazioni, donando tocchi di luce ed esprimendo un sottile rimando ai dipinti arcaici.





Una collezione di abiti favolosi

Vivaci, spensierati e freschi sono, invece, gli abiti della linea “Think Outside The Box”, caratterizzati da silhouette eleganti, linee sinuose e richiami all’estetica anni ’60. A impreziosire i capi, importanti dettagli e accessori, come maxi-fiocchi bon ton e originali guanti in tulle. La palette colori si accende, con nuance sature ed energiche, definendo uno stile adatto a ogni gusto e occasione.