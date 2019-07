Metroman, la voce virale della metropolitana milanese

Nicolò Modica, 38 anni, in arte Metroman, è l’artista iconico della metropolitana milanese. Esordisce nel 2006 cantando sui tram di Torino, sua città natale: "È stato il mio personale metodo per uscire dalla solitudine" racconta. Nato come un modo per racimolare qualche soldo divertendosi, grazie a internet il personaggio di Metroman si è trasformato in un fenomeno virale: oggi vanta oltre 100mila fans su Facebook.