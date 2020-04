Maskitalia. I bikini diventano mascherine per combattere l’emergenza Covid-19

Maskitalia è il nuovo progetto firmato Sungal, azienda italiana specializzata nell’ideazione e nella commercializzazione del beachwear a marchio Bikini mi.ma . In questo delicato momento storico, la Sungal ha deciso di fronteggiare l’emergenza sanitaria, riconvertendo le proprie produzioni e lanciando un nuovo prodotto: una mascherina filtrante , capace di offrire protezione alle persone, limitando fortemente la diffusione del “droplet”. I materiali utilizzati sono gli stessi che venivano impiegati per la produzione della linea beachwear, a partire dalla lycra .

Pur non essendo un presidio medico, le mascherine Maskitalia sono comunque efficaci per la protezione dal contagio.

Tutte le mascherine sono prodotte in Italia, sono lavabili e riutilizzabili, garantite da un’azienda in costante aggiornamento, per offrire un prodotto sempre più efficace e di qualità.

In un periodo di forte preoccupazione ed incertezza sul futuro, indossare una mascherina è diventato necessario per salvaguardare la salute di noi stessi e degli altri. In questo caso, le mascherine Maskitalia ci offrono lo spunto per introdurre una nota di colore nel grigiore di queste interminabili giornate, grazie alle fantasie spiritose e vivaci, direttamente mutuate dalla linea beachwear.



Alla base del progetto, un importante impegno umanitario, sorretto dallo slogan: “Italia, siamo con te”. Il 10% di ogni acquisto, infatti, viene destinato ad enti ed ospedali particolarmente attivi in questa fase emergenziale, proposti dall’azienda e scelti poi da ciascun cliente al momento dell’ordine, sul portale e-commerce del brand Maskitalia.

Un’altra testimonianza sincera di quanto anche il settore moda possa contribuire, scendendo direttamente in campo, per combattere e vincere questa battaglia.

Chi è Luigi Bertolotti Quaini? Qual è stata la sua formazione e quali le attività principali della sua carriera?

Sono un imprenditore cremonese sessantenne, professionalmente nato come agricoltore e, negli anni, attivo nel settore dell’ecologia, della moda e dei servizi. La mia attività principale, ancora oggi, riguarda le bonifiche ambientali e lo smaltimento dei rifiuti industriali.



Quando è nata l'idea di diventare imprenditore nel mondo della moda?

Nel 2012, da affezionato cliente ed estimatore di un’azienda di beachwear, mi è stata offerta l’opportunità di diventarne proprietario, unitamente a tre soci e amici: Monica Solzi, Giovanni Paloschi e Tommaso Coppola. È così nata la Sungal Srl, conosciuta sul mercato per il brand Bikini mi.ma. Noi quattro soci abbiamo ritenuto di poter esprimere il nostro punto di vista nel settore, anche grazie a Monica Solzi, stilista di grande gusto e di aperte e innovative visioni. Pochi anni più tardi, abbiamo rilevato l’azienda di produzione nostra fornitrice, arrivando in questo modo a gestire direttamente tutta la filiera, dallo stile alla logistica. È nato così il gruppo italiano service Gise Srl, con sede a Coriano di Rimini, azienda produttrice di tutti i capi Bikini mi.ma. e terzista per conto di numerosi altri brand italiani ed esteri. Negli anni il nostro marchio è riuscito a ritagliarsi un posizionamento sempre più corretto e di significativa importanza nel mercato di riferimento.

A fronte della grave emergenza sanitaria che sta affliggendo il nostro Paese, la decisione di convertire la produzione della vostra azienda, lanciando un nuovo prodotto di prima necessità: la mascherina filtrante. Come siete riusciti ad intraprendere questa importante iniziativa?

Gli ordini relativi alla campagna 2020 si erano rilevati particolarmente premianti. L’esplodere dell’emergenza sanitaria, nell’esatto periodo delle consegne dei prodotti finiti, e la contestuale forzata chiusura di tutti i punti vendita in Italia e all’estero, hanno fatto sì che gran parte dei nostri clienti revocasse i propri ordini, determinando per Sungal e per Gise l’insorgere di gravi e reali problemi economici nel breve periodo. Come si suol dire, con una mano al cuore ed una al portafoglio, abbiamo cercato una strada per uscire da una sicura e pesantissima crisi aziendale, magari provando a renderci anche utili, visto il pesante e rapido peggioramento della situazione sanitaria. Facendo leva sulla professionalità dei nostri collaboratori – primi tra tutti il direttore produzione, dottor Nico Vici, ed il direttore commerciale, dottor Giancarlo Gilli –, sulle tecnologie e sui macchinari in nostro possesso e sulle competenze interne nel campo dei materiali, abbiamo ritenuto che la naturale riconversione dell’azienda potesse essere volta alla produzione di mascherine.

Quali sono le caratteristiche delle mascherine Maskitalia?

Non essendo professionalmente in grado di produrre mascherine medico-chirurgiche, ci siamo concentrati su due tipologie realizzabili: mascherine filtranti base e mascherine filtranti fashion. In entrambi i casi, le mascherine Maskitalia vengono prodotte con materiali testati, atossici e prevalentemente sintetici, sono comode all’uso, con calzate studiate dalle nostre modelliste in diverse misure, garantiscono la facilità di respirazione e l’idoneità a creare una barriera alla nebulosa. Sono mascherine di lunga durata, riutilizzabili più volte, in quanto possono essere lavate a 60° senza alcun problema. Sono inoltre economiche. Abbiamo infatti prestato particolare attenzione al costo perché, pur offrendo un prodotto bello e utile, ci siamo comunque posti l’obiettivo di rientrare in una fascia di prezzo assolutamente conveniente per l’utilizzatore. Tenuto anche conto della riutilizzabilità di ogni mascherina, riteniamo di esserci proprio riusciti.

Esiste per caso anche il progetto di realizzare dei veri e propri dispositivi di protezione individuale (DPI)?

Sì. In ottica di medio periodo l'azienda sta pianificando investimenti anche per poter ottenere l'abilitazione a produrre DPI, e, in parallelo, la registrazione CE per le mascherine filtranti.

Il settore moda, considerato il vostro esempio, come quello di altre rinomate Maison, da Armani a Valentino, può impegnarsi attivamente nella battaglia contro il Covid-19 sfruttando le proprie risorse?

Un altro aspetto che ci ha ritrovati particolarmente uniti e sensibili è il tema della solidarietà. Mai come ora, infatti, riteniamo che ognuno di noi debba intensificare quanto più possibile il proprio aiuto verso altri. Si è così deciso che, per ogni mascherina venduta, verrà donato il 10% del valore a enti e ospedali. Per ogni donazione verrà fornita testimonianza diretta sul nostro sito.

Cosa sogna per il futuro?

Per il futuro… ?? Mai come oggi è difficile, almeno per me imprenditore e padre di due ragazze, ipotizzare il “dopo”… Come padre, mi auguro che presto le mie figlie possano tornare a trascorrere il proprio tempo insieme agli amici, andare ad un concerto, in discoteca.. Come imprenditore, invece, ritengo che, purtroppo, i momenti che stiamo attraversando lasceranno pesanti segni nella vita di tutti noi, condizionandola inevitabilmente per un lungo periodo. Così, ad esempio, immagino che la nostra convivenza con le mascherine sarà di lunga durata. Probabilmente la mascherina diventerà un accessorio, così come il cappello, la sciarpa o il foulard… Ed è per questo che l’azienda tornerà alle proprie origini, proponendo per i tempi futuri mascherine fashion, in grado di abbinare all’utilità dell’oggetto la piacevolezza di tessuti, fantasie e ricami, in modo da rendere più piacevole la convivenza con questi obblighi.