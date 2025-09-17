Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Lifestyle
1 di 5
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

il primo look

Melania Trump, l'arrivo a Londra con il trench Burberry

La first lady sceglie ha scelto un capo iconico che non è passato inosservato: un omaggio alla storia stilistica inglese

17 Set 2025 - 13:53
5 foto

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri