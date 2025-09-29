Logo Tgcom24
Lifestyle
prestigioso appuntamento dell’ippica italiana

Cappelli eleganti e unici al Gran Premio Merano Alto Adige

Ben 12mila persone hanno partecipato all’86° Gran Premio Merano Alto Adige, il più prestigioso appuntamento dell’ippica italiana tra spettacoli, degustazioni, tanta eleganza e un incredibile sfilata di cappelli sfoggiati da eleganti signore sugli spalti.

29 Set 2025 - 16:02
