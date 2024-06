Bonduelle: "In Italia il 12% è flexitariano"

Certamente influiscono l’inflazione e l’aumento dei prezzi, ma non rappresentano i motivi principali. Gli intervistati, infatti, seguono l’alimentazione flexitariana prevalentemente per prendersi cura di sé in modo preventivo (38%), per perdere peso (16%) o su indicazione del medico (14%). Le ragioni economiche sono citate dal 32%, mentre il 21% è spinto dalla tutela dell’ambiente e dalla diversificazione della propria dieta.