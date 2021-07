World Kiss Day 2021, come scegliere il rossetto: gli errori da evitare

Saperlo fare bene, è un arte. Vale per il bacio ma anche per stendere alla perfezione il rossetto . Il nemico numero uno delle labbra perfette? Sicuramente la fretta. Ma anche tecniche e abitudini sbagliate, oltre alla scelta di un colore inadatto al proprio incarnato. In occasione del World Kiss Day 2021, ecco a cosa prestare attenzione...

COME SCEGLIERE IL COLORE GIUSTO - In generale, con un incarnato chiaro, le labbra non vanno vestite con colori intensi: per il rosso, ad esempio, potrebbe andare benissimo un corallo, così come i rosa e il nude. Le tonalità più scure e decise, come il rosso rubino e il bordeaux, sono invece più indicate per un incarnato scuro. Per quelli "medi", il rosso vivo o il ciliegia. Ma anche bronze, rame e mattone.



COME STENDERE IL ROSSETTO - La fretta, recita un detto, è cattiva consigliera. Soprattutto quando si stende il rossetto: prendetevi tutto il tempo che serve. Anche l'impugnatura è importante, per evitare sbavature. Prima si disegna il contorno delle labbra con una matita. È necessario per definirle e per assicurare una durata più lunga al finish, ma senza esagerare. Non vanno, infatti, assolutamente ridisegnate: mai andare oltre il millimetro.