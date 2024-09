Venezia 81: i beauty look più belli da copiare alle star

Make up e acconciature, tante le idee per trucco e hair styling da replicare e che saranno tra le tendenze più forti dei prossimi mesi. Sempre spettacolare e di grande impatto il rossetto rosso, come insegna Lady Gaga. In grande spolvero l'eyeliner, per uno sguardo intenso come quello di Victoria De Angelis. In primo piano anche la manicure, con unghie lunghe e curate: color rosso intenso per Angelina Jolie, madreperla per Nicole Kidman, nero per Isabelle Huppert, presidente della giuria di questa edizione.



Guardando agli hair look, il tappeto rosso della Mostra del cinema vede un tripudio di capelli lunghi portati sciolti, con onde morbide e dall'effetto naturale, come Monica Bellucci e Amal Clooney. Molti i raccolti: ordinati alla Sveva Alviti, madrina di Venezia 81, strutturati alla Winona Ryder o scomposti alla Margherita Buy. Guardando ai corti, tra i tagli da copiare ci sono il caschetto di Cate Blanchett e i pixie cut scalati con frangia di Kasia Smutniak e Taylor Russell.