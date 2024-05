Timothée Chalamet più sexy che mai diretto da Martin Scorsese

Già regista della prima campagna Bleu de Chanel nel 2010, Martin Scorsese ha messo nuovamente il suo genio creativo al servizio della maison parigina per rivelare tutte le sfumature di un uomo che traccia il proprio cammino. In un mondo in cui le luci abbaglianti della fama spesso distorcono la realtà, Timothée Chalamet - testimonial di Bleu de Chanel - interpreta un personaggio che intraprende un viaggio interiore alla ricerca di se stesso, seguendo solo il proprio istinto. "Il mondo è cambiato. E anche la fama ha cambiato volto, estremizzata ancora più di quanto già avveniva dieci o quindici anni fa", ha spiegato Scorsese. Il film esplora la delicata ambivalenza tra la sovraesposizione associata alla fama, che porta l’attore a vivere una versione sceneggiata della sua vita, e il profondo desiderio di autenticità di cui è alla ricerca.

Questa collaborazione inedita tra uno dei registi più importanti della storia del cinema e l'attore 28enne, astro in ascesa, racconta una visione contemporanea della ricerca di sé tra libertà, audacia e determinazione. "Find your blue, find yourself" recita il claim, infatti, della nuova campagna con cui uno dei profumi da uomo più iconici al mondo, Bleu de Chanel, entra in una nuova era.

Il significato del blu

Come in un invito ad abbracciare il proprio io autentico, le scene ad alto contrasto girate in bianco e nero rappresentano la dualità tra la fama del personaggio e il suo lato oscuro, mentre i flash blu sono un simbolo di speranza, dei lampi di ottimismo. Questo gioco di colori raggiunge l’apice nella scena finale, in cui il personaggio interpretato da Timothée Chalamet si immerge in un blu misterioso e carismatico, riscoprendo così la sua verità interiore e illustrando il messaggio della campagna: “Find your blue, find yourself”. "Bleu de Chanel racchiude la giusta dose di realismo e intensità per rappresentare un uomo che rifiuta di essere incasellato - ha spiegato Olivier Polge, Parfumeur Créateur della Maison Chanel -. Un uomo che respinge la finzione e non ha paura di mostrare la vulnerabilità celata sotto una corazza dura e disarmante".





Chi è Timothée Chalamet?

Attore statunitense con nazionalità francese, 28 anni, candidato all'Oscar e tre volte ai Golden Globe, è considerato uno degli attori più influenti della sua generazione. Oltre a Martin Scorsese, le sue collaborazioni con registi di fama internazionale includono Luca Guadagnino, Greta Gerwig, Denis Villeneuve, Adam McKay, Wes Anderson e Christopher Nolan. Timothée Chalamet è stato il più giovane candidato all'Oscar come miglior attore (dal 1939) per il suo ruolo di esordio in "Chiamami col tuo nome". Oltre a questo, ha recitato in altre quattro pellicole candidate per il miglior film: "Lady Bird", "Piccole Donne", "Dune" e "Don't Look Up". Ulteriori ruoli includono "Bones and All", sempre di Luca Guadagnino, "The French Dispatch" di Wes Anderson, "Beautiful Boy" di Felix Van Groeningen, "Il Re" di David Michôd e "Interstellar" di Christopher Nolan. Ha anche lavorato dietro la macchina da presa come produttore e sta attualmente girando "A Complete Unknown" di James Mang.