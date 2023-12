Skincare: i consigli "a prova di social" per Natale e Capodanno

La corretta skincare è quella che mette in primo piano la salute della pelle . "La bellezza è una naturale conseguenza", spiega Susan Yara, beauty editor esperta di skincare, seguita da due milioni di utenti sui suoi canali online e social e fondatrice di un brand di skincare biocompatibile e clinicamente efficace made in Usa, ora anche in Italia.



Susan Yara è la fondatrice di Naturium, brand skincare best seller della catena americana Target e distribuito oggi anche nel nostro Paese dalle profumerie Douglas. Beauty editor esperta di skincare, ha un seguito di 1,5 milioni di utenti sul suo canale YouTube Mixed Makeup e 448mila follower sul suo account personale su Instagram. Affronta il tema della bellezza ritrovata per i giorni più scintillanti dell'anno (e non solo) suggerendo un approccio che va oltre a fattori puramente estetici, per risultati a lungo termine.



Quanto deve alle sue origini il suo expertise nella cura della pelle?

Sicuramente le origini latine mi hanno donato un pizzico di innata vanità, portandomi a curare molto il mio aspetto, mentre le origini coreane della mia mamma mi hanno instillato una forte cultura della bellezza fondata sul culto della cura della pelle che contraddistingue la Corea in tutto il mondo: l’obiettivo deve essere prima di tutto la sua salute, la bellezza è una naturale conseguenza.



Quali sono gli errori più comuni che vede fare nella cura della pelle? Quali sono i gesti fanno davvero la differenza?

L’errore più frequente è quello di non riconoscere l’importanza di una corretta pulizia del viso, che deve essere fatta accuratamente anche la sera, con la doppia detergenza (che comporta, secondo la tradizione coreana, la prima fase struccante con prodotto liposolubile e la seconda con un detergente idrosolubile per rimuovere ogni residuo e preparare la pelle a ricevere il massimo beneficio dal trattamento successivo, ndr). L’applicazione di prodotti di trattamento su una pelle con residui di trucco e impurità è deleteria, ostruisce sicuramente i pori e inibisce l’efficacia dei principi attivi. Ma, soprattutto, il vero beneficio consiste nel nutrire la pelle, non “spogliarla” e inaridirla (con trattamenti aggressivi): credo che il nuovo elisir di bellezza sia usare un retinoide di notte con antiossidanti e protezione solare al mattino. Ma non solo, bisogna scegliere prodotti che interagiscono con le reali necessità della pelle, ovvero formule biocompatibili: il termine indica l’effettiva capacità degli ingredienti di lavorare in simbiosi con la pelle e agire con efficacia clinicamente provata ripristinandone lo stato ottimale di salute. Infine, per mantenere i risultati raggiunti, è indispensabile applicare la protezione solare quotidiana tutto l’anno: se proteggi la tua pelle dal sole esclusivamente in estate quando scotta, stai fondamentalmente sprecando il tuo tempo, il sole danneggia la pelle ogni giorno ed è la prima causa di invecchiamento cutaneo.



Data la sua esperienza con la tv e con i social, ha qualche trucchetto da condividere per venire bene in video?

A volte cerchiamo di coprire i problemi e le imperfezioni della nostra pelle, il che si trasforma in un ciclo continuo in cui ci trucchiamo sempre di più per nascondere e non per esaltare il look. Il makeup valorizza i lineamenti se la pelle è ben curata, quindi la vostra priorità deve essere il suo benessere. Fate un passo alla volta. Se avete l'acne e la pelle sensibile, affrontate prima la pelle sensibile: una volta che la vostra barriera cutanea si sarà rafforzata, affronterete l'acne. Alla fine, non è necessario avere una pelle perfetta, ma l’attenzione che ci metterete nel curarla vi aiuterà ad apprezzarla di più.



Tra i prodotti "top" per risultati immediati, e a un prezzo accessibile a tutti, Naturium presenta due proposte, entrambe in vendita esclusiva presso le profumerie Douglas. La prima è Naturium Skin Cycling, un protocollo skincare serale basato sull'utilizzo di tre prodotti complementari in un ciclo di quattro giorni, con azione specifica e ripetibile, che nutre e rigenera la pelle con risultati visibili e a lungo termine. La seconda è Niacinamide Serum 12% Plus Zinc 2%, "l'eroe antietà", il siero best seller del brand, alla Niacinamide, zinco con acido ialuronico e vitamina E: un prodigioso concentrato di benefici, clinicamente testato per ridurre la comparsa di macchie scure, pori e attenuare visibilmente linee sottili e rughe.



Brand di skincare biocompatibile e clinicamente efficace, Naturium si concentra sugli attivi e, grazie a formule funzionali, lavora in simbiosi con la pelle, interagendo con le sue reali esigenze, per garantire salute e benessere. In Italia è presente con una selezione di 14 referenze, dedicate al viso e adatte a tutti i pH. Texture sensoriali, soluzioni mirate, packaging intuitivi e sostenibili. È anche partner di My Beauty Whisper, la piattaforma digitale che offre consulenza gratuita personalizzata attraverso il suo team di beauty expert, tutti i giorni, dalle ore 8 alle 24, in videochiamata, via Whatsapp o telefono.