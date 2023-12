Regali di Natale beauty: dove trovare i più chic e personalizzati

Ai regali di Natale beauty più desiderati è dedicata una location speciale, allestita nel capoluogo lombardo e appena inaugurata. Chanel e Rinascente, quest’anno, si sono unite per dar vita a Chanel Wonderland, un’istallazione unica che fa brillare il centro della città. L’intera facciata di Rinascente Milano piazza Duomo è, infatti, animata da un manto dorato, formato da uno spettacolo scintillante di giochi di luce. A fare da protagonisti sono i simboli della maison parigina, che adornano la volta della galleria e le vetrine del flagship store in un vivace caleidoscopio di luci, immergendo milanesi e visitatori di tutto il mondo nella magia delle Feste. Tra la cascata di raffinati pacchetti regalo, negli emblematici colori bianco e oro di Chanel, spiccano in particolare le installazioni luminose che riprendono il profilo dell’iconico flacone di uno dei profumi più celebri al mondo, il N°5.



Inoltre, al piano inferiore di Rinascente, è stato allestito un pop-up store per far vivere ai visitatori un’esperienza multisensoriale ed immersiva all’insegna delle emozioni. Un ambiente avvolto dalla magia, sempre nei colori bianco e oro, dove ogni dettaglio, ogni confezione è un capitolo da scoprire. Questo spazio è stato progettato per sollecitare i sensi, attraverso una serie di attività supportate da tecnologie innovative.



Nello specifico, un’area è dedicata infatti all’Air Parfum Discovery, un inedito sistema di diffusione che guida una coinvolgente scoperta olfattiva “in incognito” delle fragranze Chanel. Il pop-up store, nel suo complesso, è suddiviso in diverse aree, dedicate alle fragranze, al make-up e ai trattamenti skincare della maison. Segnaliamo, in particolare, profumi da collezione in limited edition e coffret esclusivi dedicati alle fragranze più iconiche, trattamenti skincare – sempre in limited edition – con nuovi packaging ricaricabili, ideali per viaggiare. Menzione speciale anche per la collezione make up Holiday 2023, che comprende preziose palette decorate da scintillanti paillettes ispirate agli anni Venti, per illuminare lo sguardo e l’incarnato di mille riflessi sfaccettati per tutto il periodo delle Feste.



I prodotti presentati, inoltre, possono essere testati con il supporto degli esperti beauty presenti o in autonomia, attraverso il sistema di make-up virtuale Chanel Try On. È poi possibile prenotare una consulenza personalizzata e gratuita, anche per scoprire le proprie fragranze preferite. L’arte del regalo diventa, così, una vera e propria esperienza speciale. Oltretutto, per trovare quello perfetto è in funzione un'innovativa app, Gift Generator. Al termine del percorso del pop-up è stato allestito un photocall a tema, dov’è possibile scattare un selfie, ed è presente un temporary café, arredato come un bistrot parigino, con un menù d’ispirazione francese e dall’arredo che riprende i codici della maison.

Leggi Anche Beauty tips: come eseguire da sole un make up da professionisti