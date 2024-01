Make up: come avere un aspetto radioso anche in pieno inverno

L'ultimo trend che arriva dal fronte make up punta su un colorito naturalmente fresco e delicatamente rosato anche quando le giornate si fanno più rigide e il sole è pallido. Un aspetto radioso, come dopo una giornata in montagna: ecco come ottenerlo pur restando in città.

Un inverno dolce come non mai.

Anche in inverno, per avere un viso splendente, è fondamentale partire dalla base trucco e puntare su una texture iridescente. Dalla consistenza fresca e cremosa, si fonde sulla pelle come una carezza illuminante, attenua le imperfezioni e rimpolpa, creando un gioco di trasparenze e assicurando, inoltre, idratazione e protezione antiossidante contro le aggressioni esterne.



Si ispirano alle passeggiate tonificanti all'aria aperta le nuance che vestono gli zigomi, dall'alta concentrazione di pigmenti colorati e madreperlati, che riflettono la luce. Luminosi tocchi di colore assicurano un effetto fresco immediato sin dalla prima applicazione. Il rosa, il corallo, il malva donano alle guance un colorito naturalmente roseo.



Anche lo sguardo brilla di luce propria, grazie alle palette in polvere da stendere sulle palpebre, sempre madreperlate e nelle sfumature del rosa, dal beige al melanzana, fino agli accenti marroni. Infine, una coccola per le labbra, che si vestono anche loro di una brillantezza senza eguali per esaltare la luminosità del colorito. Rossetti e gloss sono arricchiti di formule skincare dalla consistenza fondente e idratante. Per le mani, smalti dal bianco candido al rosa satinato, delicati e dal finish raffinato.