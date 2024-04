Make up 2024: come truccarsi con il blu, colore top di primavera

Indossarlo significa definirsi attraverso di esso e determinare il proprio impatto sul mondo circostante. È un'espressione di sé, racconta uno stato d'animo, un atteggiamento, un temperamento, una simbologia che va oltre l'estetica e rivela la propria parte più intima. Tra le tendenze più forti di questa primavera in tema di make up, c'è il blu.

La donna in blu di Valentina Li, make up artist del team creativo Chanel, è una sirena ammaliante, che lo indossa in maniera sorprendente ed enigmatica (copyright: Chanel)

"Se amate il blu, divertitevi con Les 4 Ombres Rivage e Stylo Yeaux Waterproof in blu elettrico per creare molteplici look", consiglia Valentina Li, make up artist del team creativo Chanel Comètes Collective (copyright: Chanel)

Chanel, collezione primavera 2024: l'allure del make up occhi si tinge di blu come il mare e arancione come i coralli (copyright: Chanel)

Novità make up primavera 2024 Colore del cielo, del mare, delle misteriose profondità dell'oceano. Il blu comunica una sensazione rigenerante. La tonalità top del make up della primavera 2024 è iridescente e multisfaccettata. Concepita per dare luce, dialoga perfettamente con riflessi perlacei e con la ricchezza cromatica dei coralli a riscaldare l'incarnato.

Chanel make up, la palette di primavera Modulabile, quello proposto da Chanel è un trucco concepito per essere indossato quotidianamente o per i look più audaci. Gli ombretti nelle tonalità marine evocano il movimento delle onde sull'acqua e sublimano il make up occhi. La matita blu elettrico opaco rifinisce lo sguardo e lo rende più intenso. Si applica lungo la rima delle ciglia superiori e inferiori e si sfuma leggermente per un ammaliante effetto smoky.

Come interpretare i trend trucco primavera 2024 Altro "must have", per completare il viso, è un illuminante ravvivato da sottili madreperle, che rimanda alle increspature delicate che danzano sull'acqua e al colore delle conchiglie. Si applica a piccoli tocchi sugli zigomi, sull'arco di Cupido, sull'arcata sopraccigliare. Per un'allure da sirena, si può optare anche per una tinta scintillante dai riflessi rosa e oro. A rivestire le guance, tinte rosa caldo e corallo chiaro, anche da mescolare tra loro, per un effetto più intenso e definito.