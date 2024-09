Da Kendall Jenner a Jane Fonda: una sfilata di star a Parigi

La celebre piazza de L'Opéra di Parigi ha ospitato la settima edizione di "Le Défilé", il grande evento con cui L'Oréal Paris - partner ufficiale della Paris Fashion Week - "celebra le donne e il potenziale infinito del valore personale con un inno epico alla femminilità e al femminismo, democratizzando la bellezza", spiega lo stesso Gruppo. In passerella, davanti a un pubblico di oltre 3.300 invitati, la grande famiglia di 32 ambasciatrici, fashion designer ed esperte di bellezza del marchio. Tra loro, la modella e attrice Cara Delevingne, al suo debutto come nuova ambasciatrice globale del brand.



Una celebrazione della sorellanza - Il messaggio della sfilata, "Walk Your Worth", è stato pensato per ispirare tutte le donne, insieme alla famiglia di ambasciatrici coraggiose del brand, a mostrarsi al mondo per quelle che sono, facendosi largo verso il proprio destino con sicurezza. È un messaggio che ricalca il celebre slogan del brand "Because You're Worth It", Perché voi valete. Poche parole piene di forza che riflettono la missione del marchio di valorizzare l'empowerment femminile, la fiducia e la sicurezza in se stesse, dando a ogni donna il potere di esprimere il proprio valore, di occupare il posto che si merita nella società e di operare un cambiamento, anche nel rispetto dei valori di inclusione e diversità.



Un evento sempre spettacolare - Con la sua missione pionieristica di creare bellezza per tutti, L'Oréal Paris è nota per le sue sfilate pubbliche di massimo rilievo organizzate nel cuore della capitale francese durante la Paris Fashion Week. Dopo lo spettacolare evento inaugurale di sette anni fa agli Champs Elysées, la sfilata flottante sulla Senna, l'iconico show ai piedi della Tour Eiffel dell'anno scorso e molti altri eventi, l'edizione 2024 si è tenuta in Place de l'Opéra, portando in strada l'Opéra di Parigi e rendendola accessibile a tutti. Con una performance ispirata ai codici dell'opera classica, suddivisa in sei atti rappresentati ciascuno un lato diverso della bellezza, "Le Défilé" di L'Oréal Paris ha messo in mostra una straordinaria femminilità e look raffinati, dimostrandosi ancora una volta un appuntamento immancabile nella settimana della moda parigina. L'evento ha costituito anche un modo significativo di far scoprire il savoir-faire dei make-up artist e degli hair stylist del brand, dando origine alle ispirazioni della stagione in termini di hair styling e beauty.



Il supporto alle maison di moda - Inoltre, in qualità di partner della Paris Fashion Week, L'Oréal Paris sostiene giovani stilisti utilizzando le loro creazioni per vestire le proprie ambasciatrici e fornendo loro una squadra di esperti di bellezza che si occupano di trucco e capelli per la loro sfilata.