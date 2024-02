Jannik Sinner testimonial perfetto per una causa importantissima

Reagisce, agisce, fa pochi errori, porta a casa anche il successo alle Atp di Rotterdam e festeggia l’ingresso nel terzo posto nel ranking mondiale. In Olanda l’azzurro si è aggiudicato il dodicesimo titolo della sua carriera , arrivato dopo la vittoria agli Australian Open. Per lui un inizio 2024 dai risultati eccezionali e un ruolo speciale, da testimonial, per una causa importantissima.

La Roche-Posay ha annunciato Jannik Sinner come nuovo “partner in cause” per sensibilizzare sul ruolo della fotoprotezione. Il campione è il nuovo Global Brand Advocate

Jannik Sinner è il volto di una collaborazione di lungo periodo che ha l’obiettivo di affrontare un tema rilevante per la salute pubblica e ancora piuttosto sottostimato: la scarsa educazione alla corretta protezione dai raggi UV. Il fuoriclasse altoatesino è stato scelto, infatti, da La Roche-Posay come suo nuovo Global Brand Advocate.



Giocando all’aperto tutto l’anno, Jannik Sinner è il perfetto “partner in cause” per educare alla fotoprotezione. La collaborazione con il brand, riferimento per i dermatologi in tutto il mondo, creato da un farmacista nel 1975 e presente oggi in oltre 60 Paesi, fa leva sull’expertise pionieristica di La Roche-Posay e Anthelios, la sua iconica gamma di prodotti di protezione solare. Con una grande fanbase che va oltre i soli fan sportivi, il tennista 22enne incarna e abbraccia i valori di autenticità ed eccellenza del marchio, che offre una gamma esclusiva di prodotti skincare quotidiani sviluppati per ogni tipo di pelle. E lui il perfetto “skin life-changer” per sensibilizzare e promuovere l’abbandono di vecchie abitudini sbagliate a favore di un futuro più in salute per tutti i tipi di pelle.