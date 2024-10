Per trasformare il viso e la manicure in vere e proprie opere d'arte, entrano in gioco prodotti per il make up e smalti da scegliere nelle tonalità ad hoc. Si va dai glitter luminosi agli ombretti ultra pigmentati, dai rossetti dark ai blush ipnotici. La fantasia non ha confini: combinazioni cromatiche audaci e drammatiche, anche all'insegna dell'imperfezione. Imprescindibile una base chiara per il viso, che conferisca un pallore spettrale e freddo, per un effetto gotico assicurato.