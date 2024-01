Golden Globe 2024: Gillian Anderson splendida con i capelli grigi

L’attrice, in splendida forma, sul red carpet della serata con un look luminoso che si è rivelato vincente e che attesta una certa coerenza

L’81esima edizione degli storici premi della stampa estera per i film e le serie tv di Hollywood, in scena dal 1961 al Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills, in California, vede come sempre l’attenzione generale concentrarsi anche sul red carpet. Tra le stelle più ammirate della serata, c’è sicuramente Gillian Anderson : è suo il beauty look più splendente.



Per la sua partecipazione ai Golden Globe l’attrice statunitense naturalizzata britannica, 55 anni, ha scelto un lungo abito bianco con corpino strutturato con scollo dritto, senza spalline, e una gonna ampia, con le tasche. A farla apparire raggiante e in splendida forma anche la scelta di un make up luminoso e dall’effetto assolutamente naturale, come pure l’hair look: capelli sciolti, semplicemente pettinati all’indietro, senza nascondere qualche ciocca grigia all’attaccatura e sulle tempie. “C’è un momento in cui ti rendi conto che stai cambiando – aveva detto nel corso di un’intervista –. Può essere traumatico, o qualcosa che ti porta a una presa di coscienza, ma è qualcosa che devi vivere”. Una scelta, quindi, che appare assolutamente coerente.