11 marzo 2024 02:07

Oscar 2024: il make up e gli hair look da copiare alle star

Di tutti i red carpet, quello degli Oscar è sicuramente il più atteso dagli amanti del glamour e da chi è in cerca di ispirazioni anche in fatto di beauty trend da copiare. La notte più seguita di Hollywood ha regalato una miriade di spunti per make up ed hair look. Partendo da questi ultimi, tra i tagli corti vincono sicuramente i bob. Se portati lunghi, invece, i capelli si prediligono sciolti e con onde morbide. Poco battuta la strada del raccolto, prediletto comunque basso e non scomposto bensì piuttosto ordinato. Guardando al make up, l’effetto complessivo è di grande naturalezza: labbra mat o in tonalità naturali e poco accese, sguardo intenso e protagonista ma non marcato.